Удар по суднах на Одещині, обов'язкова евакуація у двох областях. Головне за 30 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по суднах на Одещині, обов'язкова евакуація у двох областях. Головне за 30 грудня
РФ вдарила по цивільних суднах на Одещині
фото: ВМС

Окупанти вдарили по двох цивільних суднах Emmakris III та Captain Karam

Удар по цивільних суднах на Одещині, Зеленський анонсував зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих» в Україні, у двох областях оголошено обовʼязкову евакуацію з деяких населених пунктів. «Главком» склав добірку новин 30 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по цивільних суднах на Одещині

Російська терористична армія вдарила по двох цивільних суднах Emmakris III та Captain Karam. Вони заходили до порту для завантаження пшениці.

Зеленський анонсував зустріч радників з нацбезпеки «коаліції охочих» в Україні

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона відбудеться 3 січня в Україні.

У двох областях оголошено обовʼязкову евакуацію з деяких населених пунктів

Ради оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. 

Також через погіршення безпекової ситуації та підвищеною загрозою життю оголошено обов'язкову евакуацію з деяких населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області.

Нардепу Кісєлю обрано запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату від фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю. 

Зеленський заявив про розміщення американських військ в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні. «Це війська США і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками «коаліції рішучих». Ми б хотіли цього. Це сильна б позиція була в гарантіях безпеки», – сказав президент про можливість розміщення американських військових в Україні.

Теги: Одещина евакуація Володимир Зеленський

