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Окупанти обстріляли Покровськ: поранено жінку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Покровськ: поранено жінку
Окупанти обстріляли приватний сектор Покровська
фото: Нацполіція

Російські окупанти били із «Смерча»

У вівторок, 20 вересня, російська армія обстріляла Покровськ (Донецька область), внаслідок чого було поранено жінку. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Донецькій області.

За попередньою інформацією, російські окупанти били із РСЗВ «Смерч». Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.

«Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, триває двісті дев’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: окупанти армія війна парамедики будинок поранення смерч

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