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Снаряди розірвалися на людських городах: окупанти обстріляли Сумщину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Снаряди розірвалися на людських городах: окупанти обстріляли Сумщину (фото)
Уламки вибухівки також пошкодили лінію електромережі
фото: Дмитро Живицький

Через обстріли поблизу одного домогосподарства загинула коза

Сьогодні, 20 вересня, російські загарбники обстріляли село Юнаківка Сумської області. Внаслідок атаки була пошкоджена амбулаторія і лінія електромережі, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Прильоти з боку Росії були прямо посеред вулиці. Усього було більше 10 вибухів. Деякі снаряди розірвалися на людських городах. Уламки вибухівки також пошкодили лінію електромережі, у двох будинках вибиті всі шибки», - написав він.

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Живицький повідомив, що електропостачання у селі вже відновили. Уламками снарядів також були вибиті вікна у Юнаківській амбулаторії. Окрім того, через обстріли поблизу одного домогосподарства загинула коза.

Нагадаємо, триває двісті дев’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: окупанти Сумщина обстріл

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