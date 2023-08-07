Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вночі гатили по Херсону: влучили по багатоповерхівці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вночі гатили по Херсону: влучили по багатоповерхівці
Під завалами приватного будинку загинула жінка
фото: Андрій Єрмак

Обстрілу зазнала центральна частина міста

Цієї ночі російські війська тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

«Тяжка ніч для Херсона… Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста», – написав Прокудін.

За його словами, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Окрім того, близько 03:15 російські війська знову атакувала житловий будинок. Внаслідок чого поранено 93-річну жінку. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Нагадаємо, що триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Теги: Херсон обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільша загроза, від якої гинуть українські військові, – це російські міни 
Як українські медики рятують військових: The New York Times пояснила підлість росіян
2 серпня, 12:36
Росіяни обстріляли центр селища Угроїди
Окупанти обстріляли Сумщину: одна людина загинула, четверо поранені
22 липня, 14:27
Захисники наступають на двох напрямках – Генштаб
Захисники наступають на двох напрямках – Генштаб
20 липня, 19:00
Пєсков назвав обстріл Одеси атакою відплати за Кримський міст
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
18 липня, 15:11
Внаслідок удару впав проліт мосту, пошкоджена його автомобільна частина
Удар по Керченському мосту: все, що наразі відомо
17 липня, 19:13
Російські окупанти вдарили по центру міста з артилерії
Сумщина: окупанти у Білопіллі обстріляли пожежну частину (фото)
17 липня, 18:27
Сили ППО відбили атаку дронів над Миколаївщиною: деталі
Сили ППО відбили атаку дронів над Миколаївщиною: деталі
14 липня, 08:13
Наслідки ворожої атаки на Херсон
Окупанти вдарили по будинках та гуманітарному штабу в Херсоні: є поранені (відео)
11 липня, 18:26
Ракетна атака на Львів у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення
Удар по Львову: стало відомо, кого вбили російські ракети
7 липня, 11:58

Події в Україні

Окупанти вдарили по Херсону та Дніпропетровщині. Ситуація в регіонах
Окупанти вдарили по Херсону та Дніпропетровщині. Ситуація в регіонах
Обстріли України: ЗСУ попередили про нову тактику росіян
Обстріли України: ЗСУ попередили про нову тактику росіян
Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину
Російська фронтова авіація перестала бути ефективною. Розвідка пояснила причину
Окупанти вдаються до хитрощів, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ
Окупанти вдаються до хитрощів, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ
ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту
ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту
Росіяни вночі гатили по Херсону: влучили по багатоповерхівці
Росіяни вночі гатили по Херсону: влучили по багатоповерхівці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
17K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
16K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
12K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
9168
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
4176
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту