Росіяни вночі гатили по Херсону: влучили по багатоповерхівці

Обстрілу зазнала центральна частина міста

Цієї ночі російські війська тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу є постраждалі, одна жінка загинула. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тяжка ніч для Херсона… Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста», – написав Прокудін.

За його словами, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Окрім того, близько 03:15 російські війська знову атакувала житловий будинок. Внаслідок чого поранено 93-річну жінку. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Нагадаємо, що триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.