Окупанти вивозять награбоване зерно з Херсонщини через Крим – Центр нацспротиву

Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки

Російські окупанти зібраний врожай на тимчасово окупованій частині Херсонщини активно вивозять через кримські порти. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки.

Крім цього, російські окупанти використовують порт Маріуполь, де фури з зерном перевозяться в напрямку Новоазовська та Ростова-на-Дону.

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Зерно на тимчасово окупованих територіях скуповують за безцінь, часто здавати його фермерам за фіксованою ціною, яка значно нижча від ринкової.

«Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкових», – повідомили у Спротиві.

Раніше головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються щодо діяльності РФ, в якій вона пропонує дешеве зерно з метою створення нових залежностей. Він наголосив, що такі дії РФ призводять до посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої нестабільності в цих країнах.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін сказав африканським лідерам, що Росія готова замінити експорт українського зерна до Африки як на комерційній основі, так і на основі допомоги, щоб виконати, за його словами, критичну роль Москви в глобальній продовольчій безпеці.

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