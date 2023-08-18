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Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
Щодня троє-п'ятеро російських військових здаються в полон за державною програмою «Хочу жить»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кожен п′ятий окупант здався в полон добровільно

Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні збільшилася на понад 200 людей, кожний п′ятий здався добровільно. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони як оборонних, так і наступальних на понад 200 російських військовополонених росіян збільшився наш обмінний фонд», – повідомив Юсов.

За його словами, кожен п’ятий окупант із цієї цифри добровільно залишив позиції, кинув зброю і здався українським бійцям. За словами представника розвідки, це означає, що «повертати наших буде легше й активніше».

При цьому щодня троє-п'ятеро російських військових здаються в полон за державною програмою «Хочу жить», додав Юсов.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні відбулося 48 обмінів полоненими. З російського полону вже повернулися 2598 українських захисників і захисниць.

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Теги: полон окупанти війна

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