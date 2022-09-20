Окупанти обстріляли Слов'янськ: відео наслідків
Під обстріл потрапила територія меблевого цеху
Сьогодні, 20 вересня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
«На жаль, у Слов'янську знову неспокійно. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній», – розповів він.
Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.
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