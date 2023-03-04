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Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Сумщину: загинула людина
фото: armyinform.com.ua (ілюстративне)

Усього за 3 березня зафіксовано 121 влучання в області

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли шість громад Сумської області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, також було пошкоджено будинки. Про це повідомила Сумська ОВА.

«Протягом дня росіяни здійснили обстріли шість територіальних громад області. Було зафіксовано 121 «приліт» – з мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, з танку та ПТУР. На жаль, є руйнування та жертва», – йдеться в повідомленні.

  • Шалигинська громада: о 09:25 росіяни обстрілювали, ймовірно, з мінометів село Старікове – п'ять влучань. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. У населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. А о 15:50 був обстріл із міномета по селу Ходине – 15 «прильотів». Пошкоджено три житлові будинки;
  • Есманська громада: о 13:35 з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії села Кучерівка – вісім влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Також по території громади ворог стріляв із реактивних систем залпового вогню (20 «прильотів») та міномету (ще 20 «прильотів»);
  • Краснопільська громада: з 09:40 ворожий безпілотник виконав скидання чотирьох боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади. У той самий час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120 мм (пуск двох ракет). Також із території РФ здійснено обстріл з ПТРК;
  • Білопільська громада: з території РФ був танковий обстріл – одне влучання. Також зафіксовано мінометні обстріли – 12 «прильотів», 16 «прильотів» зі ствольної артилерії, вісім «прильотів» із САУ;
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із САУ – дев'ять «прильотів» та мінометний обстріл – п'ять «прильотів»;
  • Глухівська громада: о 16:15 росіяни били з мінометів – п'ять «прильотів».

Нагадаємо, що 24 лютого окупанти обстріляли протитанковими ракетами маршрутку на Сумщині. Травмувалися чотири цивільні особи.

До слова, завершилася 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: обстріл росіяни Сумщина

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