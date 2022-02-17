Обстріл дитячого садка на Луганщині: стала відома кількість постраждалих (фото, відео)

Окупанти після обстрілу почали розповсюджувати дезінформацію

Внаслідок обстрілу російськими окупантами дитячого садочку у Станиці Луганській постраждало троє працівників закладу. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування «Північ» у Facebook.

«В результаті атаки окупантів постраждали троє працівників дитячого садочку – дві жінки та чоловік отримали контузії. Вихованці садочка, на щастя, лишилися неушкодженими. На час провокації з боку НЗФ в закладі знаходилися 20 дітей та 18 працівників, яких евакуювали», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що окупанти після обстрілу почали розповсюджувати дезінформацію. «Та на цьому провокації ворога не завершилися. ЗМІ ОРЛО, зокрема Telegram-канали так званих «Сводок ополчєнія», розповсюдили фото та відео зі зруйнованого окупантами ж дитсадка, підкріпивши їх псевдозвинуваченнями в бік Збройних сил України», – сказано в повідомленні.

Українські військові закликають громадян не довіряти інформації з неперевірених джерел та пам’ятати, що ЗСУ завжди дотримуються всіх законодавчих та моральних засад на фронті.

Нагадаємо, «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції влади на обстріл дитячого садка на Луганщині. Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.