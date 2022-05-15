Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, зайнялася пожежа

Більшу частину території області тимчасово зайняв ворог

Станом на вечір 15 травня від контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки цілеспрямовано обстріляли один із корпусів Сєвєродонецької лікарні, внаслідок обстрілу сталася пожежа. Близько десятка снарядів було умисно випущено саме по будівлі медзакладу. До цього випадку було 300 ліжок для лікування пацієнтів, тепер залишилося лише 100 (не забуваємо, що в місті досі перебувають 10 тис. людей та ще 5 тис. у навколишніх селах)», – написав він.

Обласний центр і зараз продовжують обстрілювати.

Тим часом триває евакуація.

«Сьогодні з Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкодження, у вигляді посічених осколками коліс, патрульні ліквідували на місці та продовжили шлях в безпеку», – каже Гайдай.

Також Сєвєродонецьк під ворожими обстрілами: є загиблі.

Крім того, на Луганщині українські військові підірвали мости, щоб зупинити окупантів (відео).

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