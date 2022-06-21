Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України

РФ заявляє, що війна проти України буде затяжною

Захід собі нашкодив, підтримуючи Україну у війні з РФ. Так вважає Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю американському телеканалу MSNBC він зазначив, що в ході кризи Захід продемонстрував своє справжнє ставлення до Росії. У результаті Захід «ніколи не зможе повернути собі довіру Москви», – заявив Пєсков.

Криза навколо України триватиме тривалий час, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, речник очільника Кремля заявив, що розв’язана Росією війна проти України буде довготривалою. При цьому він називає війну «кризою». «Криза в Україні буде затяжною», – сказав Пєсков.

Як повідомлялося, Пєсков також заявив, що полонених громадян США, які воювали за Україну в іноземному легіоні ЗСУ, в Росії вважають злочинцями та хочуть покарати.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.