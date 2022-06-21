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  4. Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України
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    Політика

    Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України

    Кремль не припиняє погрожувати всьому світу - Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України
    Кремль не припиняє погрожувати всьому світу
    фото з відкритих джерел

    РФ заявляє, що війна проти України буде затяжною

    Захід собі нашкодив, підтримуючи Україну у війні з РФ. Так вважає Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна.

    В інтерв'ю американському телеканалу MSNBC він зазначив, що в ході кризи Захід продемонстрував своє справжнє ставлення до Росії. У результаті Захід «ніколи не зможе повернути собі довіру Москви», – заявив Пєсков.

    Криза навколо України триватиме тривалий час, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    Крім того, речник очільника Кремля заявив, що розв’язана Росією війна проти України буде довготривалою. При цьому він називає війну «кризою». «Криза в Україні буде затяжною», – сказав Пєсков.

    Як повідомлялося, Пєсков також заявив, що полонених громадян США, які воювали за Україну в іноземному легіоні ЗСУ, в Росії вважають злочинцями та хочуть покарати.

    Нагадаємо, Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України