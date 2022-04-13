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    Події в Україні

    Морги Дніпра переповнені тілами окупантів, яких ніхто не забирає – заступник мера

    Російські загарбники не поспішають забирати своїх &laquo;двохсотих&raquo; - Морги Дніпра переповнені тілами окупантів, яких ніхто не забирає – заступник мера
    Російські загарбники не поспішають забирати своїх «двохсотих»
    фото з відкритих джерел

    Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів

    У моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих окупантів, яких ніхто не хоче забирати, – Лисенко

    Морги Дніпра забиті тілами російських окупантів, які не поспішає ніхто забирати. Про це розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко в інтерв'ю «Настоящее Время».

    «Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у чотирьох рефрижераторах, їх ніхто не спалює, не ховає у братських могилах, адже сподівається, що мами за ними приїдуть», – наголосив він.

    Заступник міського голови підкреслив, що в місті готові допомогти. Лиш би рідні вивезли з України тіла загиблих.

    Раніше уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів. За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

    Тим часом, ЗСУ показали, як збирають трупи окупантів, котрих кинули догнивати свої.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Морги Дніпра переповнені тілами окупантів, яких ніхто не забирає – заступник мера