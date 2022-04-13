Морги Дніпра переповнені тілами окупантів, яких ніхто не забирає – заступник мера

Російські загарбники не поспішають забирати своїх «двохсотих»

Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів

У моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих окупантів, яких ніхто не хоче забирати, – Лисенко

Морги Дніпра забиті тілами російських окупантів, які не поспішає ніхто забирати. Про це розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко в інтерв'ю «Настоящее Время».

«Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у чотирьох рефрижераторах, їх ніхто не спалює, не ховає у братських могилах, адже сподівається, що мами за ними приїдуть», – наголосив він.

Заступник міського голови підкреслив, що в місті готові допомогти. Лиш би рідні вивезли з України тіла загиблих.

Раніше уряд затвердив порядок збору тіл російських солдатів. За збір тіл будуть відповідати військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

Тим часом, ЗСУ показали, як збирають трупи окупантів, котрих кинули догнивати свої.