Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)

Через обстріли на Луганщині горіли будинки

Війська РФ намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового

Російські окупанти гатять із важкого озброєння по житлових кварталах всіх вільних міст Луганщини. Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали.

Інженерні підрозділи збройних сил РФ намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового.

Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджено близько 17 об’єктів, вісім приватних житлових будинків, шість господарчих споруд, об’єкт інфраструктури.

У Кремінній палала покрівля складського приміщення площею 200 кв. м.

Під час обстрілів одна людина загинула у м. Новодружевськ, врятовано десять людей у Сєвєродонецьку.

Обстріли на території Луганської області тривають.

До слова, 12 квітня з Луганщини у Дніпро було вивезено весь хлор, щоб окупанти не могли його підірвати.