  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)

    Через обстріли на Луганщині горіли будинки - Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)
    Через обстріли на Луганщині горіли будинки
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Війська РФ намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового

    Російські окупанти гатять із важкого озброєння по житлових кварталах всіх вільних міст Луганщини. Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали.

    Інженерні підрозділи збройних сил РФ намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового.

    Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджено близько 17 об’єктів, вісім приватних житлових будинків, шість господарчих споруд, об’єкт інфраструктури.

    У Кремінній палала покрівля складського приміщення площею 200 кв. м.

    Під час обстрілів одна людина загинула у м. Новодружевськ, врятовано десять людей у Сєвєродонецьку.

    Обстріли на території Луганської області тривають.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)
    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)
    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)
    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    До слова, 12 квітня з Луганщини у Дніпро було вивезено весь хлор, щоб окупанти не могли його підірвати.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстрілюють Луганщину з авіації та ракетних комплексів: є загиблий (фото)