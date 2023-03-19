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Запорізький суд дав 15 років тюрми гауляйтеру Бердянська

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Запорізький суд дав 15 років тюрми гауляйтеру Бердянська
фото з відкритих джерел

Сауленко сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт у Росію

Запорізький суд призначив покарання колаборанту тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку – 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії «Союз лівих сил» і їздив у Росію. Після повномасштабного вторгнення Росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від «окупаційної влади» у Бердянську», – написав Федоров.

Він нагадав, що Сауленко сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт у Росію.

Раніше повідомлялось, що Сауленко проголосив себе «мером Бердянська» в березні минулого року. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Також 10 років в’язниці отримав колаборант Дніпрорудного Микола Пастушенко.

Теги: Іван Федоров партії окупанти

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