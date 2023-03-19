Запорізький суд дав 15 років тюрми гауляйтеру Бердянська

Сауленко сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт у Росію

Запорізький суд призначив покарання колаборанту тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку – 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії «Союз лівих сил» і їздив у Росію. Після повномасштабного вторгнення Росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від «окупаційної влади» у Бердянську», – написав Федоров.

Він нагадав, що Сауленко сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт у Росію.

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Раніше повідомлялось, що Сауленко проголосив себе «мером Бердянська» в березні минулого року. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Також 10 років в’язниці отримав колаборант Дніпрорудного Микола Пастушенко.