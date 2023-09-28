Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир

Пораненим військовополоненим надали необхідну медичну допомогу та забезпечили належні умови утримання

Бійці спеціальної бригади Національної гвардії «Азов» під час штурму ворожих позицій захопили в полон чотирьох військовослужбовців з російської армії. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

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Повідомляється, що серед захоплених є командир відділення 228-го мотострілецького полку російської армії, солдати рядового складу, а також представники підрозділу «Шторм-Z».

Пораненим військовополоненим надали необхідну медичну допомогу та забезпечили належні умови утримання. Далі їх передали відповідним службам, поповнивши обмінний фонд.

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«12-та бригада спеціального призначення НГУ «Азов» закликає військовослужбовців РФ здаватись у полон задля збереження власного життя та можливості потрапити до своїх рідних», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Ростові-на-Дону розпочався новий суд над військовослужбовцями полку «Азов». Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Нагадаємо, після полону, перебування у Туреччині та повернення назад в Україну командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко з позивним «Редіс» повернувся до війська. Наразі його основним завданням є організація повернення з полону українських воїнів.

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Раніше стало відомо, що визволені з полону командири бригади «Азов» готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає.

Українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.