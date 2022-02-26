За 37 км від Києва стоїть 370 одиниць техніки окупантів
Техніка понад шість годин стоїть в районі села Здвижівка Бородянського району
Близько 370 одиниць ворожої техніки помічено в районі села Здвижівка Бородянського району, що у 37 кілометрів від Києва. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
«Машини їздять вперед и назад, але в бік Києва не рухаються. Путін дав наказ про призупинення просування російських військових сил територією України, заявив прессекретар російського фюрера Дмитро Пєсков», – написав він.
Журналіст припускає, що це можливо тому, що Путін дав наказ про призупинення просування російських військових сил територією України, про що заявляв прессекретар російського агресора Дмитро Пєскова.
Додамо, що у Збройних силах дали пораду громадянам, як завадити ворогу пересуватися Україною.
Так, для недопущення просування ворога по українській території:
- якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки;
- якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти;
- якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його... Новий виросте на кістках окупанта;
- у кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.
- Власникам зброї з оптичними прицілами не обов'язково у відкриту йти на ворога, можна стріляти з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
- Також слід знімати вказівники на місцевості, «всі ви орієнтуєтесь, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимось – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога», – ідеться в повідомленні.
- Мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо, необхідно засипати землею, заливати смолою, знищувати будь-яким чином.
- Якщо є інформація, що ворог на підході, слід палити солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.
СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.
Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.
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