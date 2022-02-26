  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    За 37 км від Києва стоїть 370 одиниць техніки окупантів

    За 37 км від Києва стоїть 370 одиниць техніки окупантів
    фото Андрія Цаплієнка

    Техніка понад шість годин стоїть в районі села Здвижівка Бородянського району

    Близько 370 одиниць ворожої техніки помічено в районі села Здвижівка Бородянського району, що у 37 кілометрів від Києва. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

    «Машини їздять вперед и назад, але в бік Києва не рухаються. Путін дав наказ про призупинення просування російських військових сил територією України, заявив прессекретар російського фюрера Дмитро Пєсков», – написав він.

    Журналіст припускає, що це можливо тому, що Путін дав наказ про призупинення просування російських військових сил територією України, про що заявляв прессекретар російського агресора Дмитро Пєскова.

    Додамо, що у Збройних силах дали пораду громадянам, як завадити ворогу пересуватися Україною.

    Так, для недопущення просування ворога по українській території:

    • якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки;
    • якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти;
    • якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його... Новий виросте на кістках окупанта;
    • у кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.
    • Власникам зброї з оптичними прицілами не обов'язково у відкриту йти на ворога, можна стріляти з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
    • Також слід знімати вказівники на місцевості, «всі ви орієнтуєтесь, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимось – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога», – ідеться в повідомленні.
    • Мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо, необхідно засипати землею, заливати смолою, знищувати будь-яким чином.
    • Якщо є інформація, що ворог на підході, слід палити солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

    СБУ запустила чат-бот для повідомлення про ворожу техніку та диверсантів.

    Важливо знати, що Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни.

    Читайте таакож:
    Теги: Росія окупанти дороги війна Путін машини Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За 37 км від Києва стоїть 370 одиниць техніки окупантів