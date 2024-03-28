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Британська розвідка розкрила плани Кремля щодо окупованих територій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила плани Кремля щодо окупованих територій
Росія русифікує окуповані області України та будує в'язниці
фото з відкритих джерел

Росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на тимчасово окупованих територіях України

Кремль посилює русифікацію тимчасово окупованих територій України, висуває нові ініціативи з управління, готує чиновників та будує в'язниці. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Російська академія народного господарства та державної служби запускає магістерську програму «Державне та муніципальне управління», яка, за словами представника вишу, дасть випускникам навички роботи на всіх рівнях влади, у тому числі у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко заявив, що Росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на тимчасово окупованих територіях України.

За даними британської розвідки, ймовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання нестачі бажаючих та кваліфікованих кадрів на російських урядових посадах на тимчасово окупованих територіях України.

Це може бути пов'язано з планами президента Росії Володимира Путіна щодо створення нової адміністративної еліти, як зазначено у його посланні до Федеральних зборів минулого місяця, а також із виданням президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву, йдеться у зведенні.

«Це ще одне свідчення заходів щодо русифікації, спрямованих на приведення правових та політичних засад тимчасово окупованих територій України у відповідність до норм Російської Федерації. Інші аналогічні заходи на сьогоднішній день включають розширення російської судової системи, запровадження російської освітньої програми, видачу російських паспортів та будівництво російської телекомунікаційної інфраструктури», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що Росія пропонує ветеранам так званої «спеціальної військової операції» посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України. Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях. Для отримання посади «ветеранам СВО» необхідно вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві «фейкові виші», які за кілька місяців видадуть «необхідні дипломи».

Теги: розвідка росія британська розвідка окуповані території

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