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Окупанти понад 60 разів вдарили по Сумщині: є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти понад 60 разів вдарили по Сумщині: є поранений
У Юнаківській громаді від ворожого обстрілу постраждала одна людина
фото: Telegram / Zhyvytskyy (ілюстративне)

За останню добу на території області було зафіксовано 67 вибухів

Сьогодні, 3 травня, росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 67 вибухів. Унаслідок обстрілу поранено одну цивільну людину. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Ворожбянської, Середино-Будської громад.

По території Миропільської громади ворог бив із мінометів – 16 вибухів.

По Юнаківській громаді військові РФ теж здійснили артилерійський обстріл, було зафіксовано сім вибухів. Унаслідок цього поранено цивільну людину – їй надано першу медичну допомогу та направлено до медичного закладу. Били росіяни по території громади і з мінометів, зафіксовано шість вибухів.

У Ворожбянській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Росіяни били артилерією, за добу зафіксовано п’ять вибухів.

Крім того, ворог скинув на територію Зноб-Новгородської та Білопільської громад по чотири міни.

Також із території РФ ворог атакував територію Середино-будської громади артилерійською зброєю. За добу тут зафіксовано 21 вибух.

Нагадаємо, триває 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: обстріл ворог Сумщина

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