МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим

За попередніми даними, інцидент стався внаслідок атаки на один із допоміжних об’єктів ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у звіті організації, на який посилається «Главком».

За попередніми даними, інцидент стався внаслідок атаки на один із допоміжних об’єктів ЗАЕС.

На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, приблизно з 9:00 ранку цей об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. Саме в цей час міжнародна команда також чула звуки бойових дій.

Як зазначається у звіті, допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від зовнішнього периметра ЗАЕС. Протягом дня представники агентства продовжували спостерігати дим у цьому напрямку.

У МАГАТЕ наголосили, що цей випадок є черговим у серії подібних інцидентів останніх тижнів і місяців, що ще раз демонструє зростання ризиків для ядерної безпеки на тлі війни.

«Будь-яка атака поблизу атомної станції, незалежно від її цілі, становить серйозну загрозу для ядерної безпеки і є абсолютно неприпустимою. Я вкотре закликаю до максимальної військової стриманості в районах розташування ядерних об’єктів, щоб уникнути катастрофи», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 4 липня внаслідок чергового російського обстрілу відбулося аварійне відключення лінії живлення станції. У результаті об’єкт був змушений перейти на резервне живлення від дизель-генераторів – останнього ресурсу, який забезпечує функціонування критичних систем безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав обстріл та знеструмлення ЗАЕС черговим актом ядерного тероризму з боку Росії.

Раніше ми писали, що під час повномасштабної війни Індія підтримувала спілкування з Росією та Україною та час від часу передавала повідомлення країн одна одній. Зокрема, йдеться про інформацію щодо безпеки на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.