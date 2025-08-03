Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим
Представники МАГАТЕ спостерігали дим протягом цілого дня
фото: Українське радіо

За попередніми даними, інцидент стався внаслідок атаки на один із допоміжних об’єктів ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у звіті організації, на який посилається «Главком».

За попередніми даними, інцидент стався внаслідок атаки на один із допоміжних об’єктів ЗАЕС.

На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, приблизно з 9:00 ранку цей об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. Саме в цей час міжнародна команда також чула звуки бойових дій.

Як зазначається у звіті, допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від зовнішнього периметра ЗАЕС. Протягом дня представники агентства продовжували спостерігати дим у цьому напрямку.

У МАГАТЕ наголосили, що цей випадок є черговим у серії подібних інцидентів останніх тижнів і місяців, що ще раз демонструє зростання ризиків для ядерної безпеки на тлі війни.

«Будь-яка атака поблизу атомної станції, незалежно від її цілі, становить серйозну загрозу для ядерної безпеки і є абсолютно неприпустимою. Я вкотре закликаю до максимальної військової стриманості в районах розташування ядерних об’єктів, щоб уникнути катастрофи», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 4 липня внаслідок чергового російського обстрілу відбулося аварійне відключення лінії живлення станції. У результаті об’єкт був змушений перейти на резервне живлення від дизель-генераторів – останнього ресурсу, який забезпечує функціонування критичних систем безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав обстріл та знеструмлення ЗАЕС черговим актом ядерного тероризму з боку Росії.

Раніше ми писали, що під час повномасштабної війни Індія підтримувала спілкування з Росією та Україною та час від часу передавала повідомлення країн одна одній. Зокрема, йдеться про інформацію щодо безпеки на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок в Одесі
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
3 липня, 06:01
Роботу лінії живлення Запорізької АЕС відновлено
Запорізьку АЕС під’єднали до енергомережі – «Укренерго»
4 липня, 23:33
ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут
Восьмий раз. Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС
4 липня, 18:38
4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
4 липня, 21:14
Меморандум закріплює підтримку з боку МАГАТЕ у розвідці, видобутку та виробництві уранових ресурсів в Україні
МАГАТЕ стане гарантом безпеки будівництва на Хмельницькій АЕС
11 липня, 08:44
У МЗС РФ вважають «абсурдом» припущення, що Росія створює труднощі для безпечної експлуатації ЗАЕС
Удари по ЗАЕС: Росія агресивно відреагувала на заяву генсека ООН
10 липня, 11:01
Інспектори МАГАТЕ відвідають Іран
Відновлення співпраці Ірану з МАГАТЕ: інспектори відвідають країну
25 липня, 03:52
Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через дії окупантів
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
19 липня, 18:17
МАГАТЕ відзвітувало про рівень радіації на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ відзвітувало про рівень радіації на Запорізькій АЕС
30 липня, 18:15

Події в Україні

Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок
Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим
Росія атакувала безпілотниками Харківську область
Росія атакувала безпілотниками Харківську область
Росія вдарила по Миколаєву: є руйнування та постраждалі
Росія вдарила по Миколаєву: є руйнування та постраждалі
Росіяни вдарили КАБами по мосту в Херсоні
Росіяни вдарили КАБами по мосту в Херсоні
Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
6477
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
6435
Бутусов став командиром
2692
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2449
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua