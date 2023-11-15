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Рашисти посилили репресії проти підлітків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти посилили репресії проти підлітків
Росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам оборони України
фото ілюстративне

Молодим людям пропонують здавати «нелояльних» на їх думку студентів

Співробітники «слідчого управління» Росії проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам оборони України у звільненні їх рідного краю.

«Спадкоємці «чекістів» обходять коледжі та училища й проводять «профілактичні бесіди», – йдеться в повідомленні.

Під час бесід молодим людям пропонують здавати «нелояльних» на їх думку студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо «наслідків».

Центр національного спротиву зауважує, що всі дотичні до репресій українців не уникнуть покарання, адже Руху Опору відомі їхні імена. 

Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень.  За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія окупанти Херсонщина

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