Рашисти посилили репресії проти підлітків
Молодим людям пропонують здавати «нелояльних» на їх думку студентів
Співробітники «слідчого управління» Росії проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначається, що росіяни шукають підлітків, які на їх думку дотичні до допомоги Силам оборони України у звільненні їх рідного краю.
«Спадкоємці «чекістів» обходять коледжі та училища й проводять «профілактичні бесіди», – йдеться в повідомленні.
Під час бесід молодим людям пропонують здавати «нелояльних» на їх думку студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо «наслідків».
Центр національного спротиву зауважує, що всі дотичні до репресій українців не уникнуть покарання, адже Руху Опору відомі їхні імена.
Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
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