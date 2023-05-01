В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)
Роботу ППО фіксують під Євпаторією в селищі Заозерне
У понеділок, 1 травня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляють, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».
За непідтвердженою інформацією, роботу ППО фіксують під Євпаторією в селищі Заозерне.
Місцеві жителі надсилають фото, де можна помітити білі сліди в небі.
Згодом так званий голова Криму Сергій Аксьонов написав, що на заході тимчасово окупованого півострова нібито був збитий безпілотник.
Нагадаємо, після удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі, кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі телемарафону.
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