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В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)
фото: соцмережі

Роботу ППО фіксують під Євпаторією в селищі Заозерне

У понеділок, 1 травня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляють, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

За непідтвердженою інформацією, роботу ППО фіксують під Євпаторією в селищі Заозерне.

Місцеві жителі надсилають фото, де можна помітити білі сліди в небі.

Згодом так званий голова Криму Сергій Аксьонов написав, що на заході тимчасово окупованого півострова нібито був збитий безпілотник.

Нагадаємо, після удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі, кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі телемарафону.

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Теги: Крим вибух війна Україна безпілотник

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