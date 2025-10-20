Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
Зафіксовано влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі
фото ілюстративне

Майже три тис. осіб без світла

Цієї ночі російські терористи вдарили по Чернігівщині. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго», пише «Главком».

«Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе 💪, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що увечері 19 жовтня росіяни атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Через обстріл зафіксовано пошкодження. Без електропостачання майже 55 тис. абонентів.

Нагадаємо, 20 жовтня, у всіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть введені графіки обмеження потужності для промислових споживачів. 

Причиною обмежень називають наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Теги: Чернігівщина обстріл енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
6 жовтня, 08:57
Рятувальники ліквідують пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
22 вересня, 07:03
Окупанти вдарили по Дніпру
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський
30 вересня, 22:32
Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
5 жовтня, 06:24
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
5 жовтня, 10:23
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
21 вересня, 15:52
Станом на сьогодні, 7 жовтня, п’ятий поверх постраждалого будинку й досі має вибиті вікна
П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами
7 жовтня, 12:45
Десятихвилинна поїздка у таксі обійдеться мінімум у 200 грн, якщо немає знижки
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
10 жовтня, 10:19
Серед рятувальників ніхто не постраждав
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
11 жовтня, 09:10

Події в Україні

Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу
Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу
РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники
РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua