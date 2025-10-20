Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині

Майже три тис. осіб без світла

Цієї ночі російські терористи вдарили по Чернігівщині. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго», пише «Главком».

«Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе 💪, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що увечері 19 жовтня росіяни атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Через обстріл зафіксовано пошкодження. Без електропостачання майже 55 тис. абонентів.

Нагадаємо, 20 жовтня, у всіх регіонах України від 06:00 до 22:00 будуть введені графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною обмежень називають наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.