Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
Під ударом опинились цивільні та промислові об'єкти
Унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зазначається, що один з поранених у тяжкому стані. Медики надають йому необхідну допомогу.
Російські загарбники пошкодили житлові будинки. Наразі рятувальники ліквідують пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури. Комунальники і служби соцзахисту надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, на світанку 22 вересня російські терористи атакували Запоріжжя. Ворог завдав п'ять ударів по місту, під прицілом опинились цивільні та промислові об'єкти.
До слова, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду.
