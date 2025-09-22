Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
Рятувальники ліквідують пожежу
фото: Telegram/Іван Федоров

Під ударом опинились цивільні та промислові об'єкти

Унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що один з поранених у тяжкому стані. Медики надають йому необхідну допомогу.

фото: Telegram/Іван Федоров

Російські загарбники пошкодили житлові будинки. Наразі рятувальники ліквідують пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури. Комунальники і служби соцзахисту надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, на світанку 22 вересня російські терористи атакували Запоріжжя. Ворог завдав п'ять ударів по місту, під прицілом опинились цивільні та промислові об'єкти.

До слова, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров обстріл

