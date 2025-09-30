Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський

Зеленський: Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував російські удари по Україні, пише «Главком».

За словами президента у Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів, на Чернігівщині триває відновлення після удару по підстанції.

«Загалом увесь день для східних регіонів – Харків, Дніпровщина, також наша Сумщина, Чернігівщина – це фактично постійні повітряні загрози. Харків був під ударом. На Чернігівщині був удар по підстанції – зараз триває відновлення. На Сумщині в ніч на цей день росіяни вбили цілу родину просто вбили в будинку. Жінка, чоловік, двоє маленьких дітей – чотири й сім років діткам було. Жінка була вагітна. Удар російського дрона», – зазначив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна відповість Росії на їхні удари та додав, що українські захисники продовжать нищити російську логістику та паливну інфраструктуру.

«Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні. Світ знає: тільки Росія є винною, що війна не закінчується. Правильні сигнали отримуємо зі Сполучених Штатів Америки, від інших наших партнерів – сигнали, що сила потрібна, щоб примусити Росію до реальної дипломатії, до перемовин, до миру, до зустрічей – тих форматів, які можуть реально допомогти й від яких Росія ховається. Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію», – додав він.

Як відомо, російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені та жертва.

Зауважимо, що цієї ночі російські окупаційні війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок атаки загинула ціла родина.