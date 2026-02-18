Умєров зустрівся з представниками США та Європи, лавина у Каліфорнії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 18 лютого 2026 року

Умєров провів зустрічі з представниками США та Європи після тристоронніх переговорів, у Каліфорнії зійшла лавина, після якої 10 лижників вважаються зниклими безвісти, у США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію, прихильниця імміграційної політики Трампа йде з посади після вбивста цивільних у Міннесоті.

Умєров провів зустрічі з представниками США та Європи після тристоронніх переговорів

Після першого раунду тристоронніх переговорів у Женеві секретар РНБО Рустем Умєров провів серію зустрічей з представниками США та європейськими партнерами, зокрема з переговірниками з Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Інтерв'ю Зеленського для Axios: головні тези

Зеленський сказав, що Заходу легше тиснути на Україну, ніж на Росію, але мир не може означати «подарунок перемоги» Путіну та пояснив, що будь-яку мирну угоду винесуть на референдум, бо це питання має вирішувати народ.

Президент наголосив, що українці не погодяться віддати неокуповану частину Донбасу, але можуть підтримати зупинку війни по лінії фронту також він заявив, що найкращий спосіб вирішити територіальні питання – особиста зустріч із Путіним.

Зеленський розкритикував підхід очільника російської делегації, зазначивши, що «філософствувати» немає часу – потрібно завершувати війну.

У Каліфорнії зійшла лавина

У гірському районі поблизу озера Тахо в Каліфорнії зійшла лавина, після якої 10 лижників вважаються зниклими безвісти, а ще шестеро опинилися в пастці та очікують на рятувальників.

Серед 16 людей, які перебували в зоні сходження лавини, були чотири гірські гіди та дванадцять лижників. Рятувальники вже вирушили на місце події, однак складні погодні умови значно ускладнюють операцію.

Озброєний юнак намагався прорватись до Капітолію США

У Вашингтоні поліція затримала 18-річного молодика, який прямував до будівлі Капітолію США зі зарядженою рушницею. Мотиви його дій наразі встановлюються.

Юнак прибув до району на білому позашляховику Mercedes, припаркувався неподалік, після чого вийшов з автомобіля і побіг у бік будівлі Конгресу. Поліцейські наказали йому кинути зброю, і він виконав вимогу.

