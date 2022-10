Мільярдер зі списку Forbes зрікся російського паспорта

Мільярдер Юрій Мільнер повідомив у твіттері, що він та його родина влітку 2022 року відмовилися від громадянства РФ.

«Ми з сім'єю назавжди поїхали з Росії у 2014 році, після російської анексії Криму. А цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства», – повідомив бізнесмен.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.