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Мільярдер зі списку Forbes зрікся російського паспорта

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мільярдер зі списку Forbes зрікся російського паспорта
Мільярдер Юрій Мільнер відмовився від громадянства Росії
фото з відкритих джерел

Мільнер запевняє, що з сім'єю назавжди поїхав з Росії у 2014 році, після російської анексії Криму

Мільярдер Юрій Мільнер повідомив у твіттері, що він та його родина влітку 2022 року відмовилися від громадянства РФ.

«Ми з сім'єю назавжди поїхали з Росії у 2014 році, після російської анексії Криму. А цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства», – повідомив бізнесмен.

Представник бізнесмена підтвердив цю інформацію журналу Forbes.

Юрій Мільнер у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю та прожив у країні кілька років, після чого переїхав до США.

Forbes у 2022 році оцінив статки Мільнера у $7,3 млрд. Бізнесмен посів 15-е місце у списку найбагатших росіян, який склав журнал.

Раніше цього року Юрій Мільнер, як і деякі інші вихідці з Росії, наприклад Павло Дуров, попросили Forbes не вважати їх російськими бізнесменами.

У вересні від громадянства Росії відмовився колишній власник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян, уродженець Вірменії. Він оголосив, що переїхав до невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки.

У червні від громадянства РФ відмовився ще один мільярдер – засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тимур Турлов, який понад 10 років жив у Казахстані і цього року отримав громадянство цієї країни.

До слова, російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій. 

Теги: громадянство Forbes журнал бізнесмен росія

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