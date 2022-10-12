Окупанти примусом та обманом збирають кров жителів Мелітополя

Загарбники розміщують оголошення про необхідність здачі донорської крові нібито для породіль та онкохворих

До Мелітополя постійно привозять поранених рашистів з усього регіону бойових дій

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі змушують колаборантів в обов’язковому порядку здавати кров для поранених рашистів. Про це повідомляє міський голова Іван Федоров.

Крім того, щодня мало не на кожному стовпі розміщують оголошення про необхідність здачі донорської крові місцевими жителями нібито для потреб породіль та онкохворих.

«Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами рашистів, ліквідованих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій, розуміємо для яких «хворих» потрібна кров. Тішить одне: русні на українській землі стає все менше, а українська кров в орках точно не приживеться», – зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя. Людей схиляють до «співпраці» тортурами та катуванням.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.