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    Події в Україні

    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 5 квітня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; оприлюднила графік евакуаційних потягів на 5 квітня - Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 5 квітня
    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на 5 квітня
    фото з відкритих джерел

    На вівторок призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні рейси

    «Укрзалізниця» продовжує евакуювати українців із зон бойових дій в більш безпечні місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних потягів на вівторок, 5 квітня, включаючи і на міжнародні рейси.

    Внутрішні рейси

    Краматорськ:

    • 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
    • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
    • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

    Інші:

    • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
    • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
    • 23:30 – 234/233 Чоп-Дніпро

    Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня

    Польща:

    • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*
    • 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
    • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
    • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
    • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
    • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

    * квитки у продажу

    Словаччина:

    • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
    • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

    Угорщина:

    • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар потягів Чоп – Захонь*
    • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
    • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

    * квитки у продажу

    Чехія:

    • Квитки відсутні

    Румунія:

    • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

    Австрія:

    • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

    * квитки у продажу.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.

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    Теги: Австрія росія окупанти Київ Польща Будапешт Одеса Словаччина війна Укрзалізниця Дніпро Львів Чехія Румунія Ізмаїл потяг Україна окупація #stoprussia
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    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 5 квітня