Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 5 квітня
«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на 5 квітня
фото з відкритих джерел
На вівторок призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні рейси
«Укрзалізниця» продовжує евакуювати українців із зон бойових дій в більш безпечні місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних потягів на вівторок, 5 квітня, включаючи і на міжнародні рейси.
Внутрішні рейси
Краматорськ:
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп-Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар потягів Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
- Квитки відсутні
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*
* квитки у продажу.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.
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