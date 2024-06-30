Як оновити дані зі статусом «у розшуку»: ТЦК пояснив нюанс

Якщо у військовозобов'язаного є статус «у розшуку», це не потрібно сприймати «як вчинення якогось злочину»

Заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП пояснив, які можуть бути підстави для надання статусу «у розшуку»

Військовозобовʼязані до 16 липня мають оновити свої облікові дані. Як це зробити, коли є статус «у розшуку», пояснив заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП, підполковник Василь Фризюк у коментарі «Суспільному».

Якщо у військовозобов'язаного є статус «у розшуку», це не потрібно сприймати «як вчинення якогось злочину».

«Дехто думає, що якщо в розшуку – вже вважають злочинцями. Ні, це не так, бо перебувати в розшуку можна за багатьма підставами», – розповів Василь Фризюк.

З його слів, підстав може бути декілька, тому питання краще вирішувати індивідуально, аби дізнатися, чому людина в розшуку.

«Це вирішується через територіальний центр комплектування в індивідуальному порядку. Наприклад, однією з підстав може бути якщо військовозобовʼязаному раніше вручали повістки у 2022 або 2023 роках. І він за цими повістками не з'являвся, то через це його подали в розшуку», – зауважив заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, що в застосунку «Резерв+» деякі військовозобов'язані отримали статус «у розшуку». Для розв’язання проблеми необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

До слова, станом на кінець травня понад 700 тис. військовозобов'язаних були зняті з безпідставного розшуку через застосунок «Резерв+».