У кількох містах України прогриміли вибухи

Рашисти запустили ракети по Миколаєву

У Миколаєві вночі 19 вересня пролунали. Про це повідомляє «Суспільне».

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги. У місцевих пабліках з'явилася інформація, що рашисти запустили ракети по Миколаєву із тимчасово окупованого Скадовська.

Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області.

Разом з тим місцеві жителі повідомили, що вибухи пролунали у Нікополі. Варто зауважити, що, не задовго до вибухів, повідомлялося про загрозу ворожого артобстрілу.

Нагадаємо, 18 вересня російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки загинув чоловік. Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Через обстріл загинуло близько 100 голів свиней та один кінь.

Також 18 вересня російські загарбники знову обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області. Саме там ворог утримує українських військовополонених. Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще четверо – отримали поранення.