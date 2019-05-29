Окупанти сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат серед українських захисників нема



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Під ворожим вогнем від початку цієї доби перебували опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі н.п. Піски, Мар’їнка, Гнутове, Водяне та Новотроїцьке

Бойовики гатили з ПТРК і мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби сім разів обстріляли з протитанкових керованих ракет та мінометів позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Піски, Мар’їнка, Гнутове, Водяне та Новотроїцьке.

Про це під час брифінгу сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє «Укрінформ».

«Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім збройних провокацій з боку противника. Під ворожим вогнем вже від початку цієї доби перебували опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі н.п. Піски, Мар’їнка, Гнутове, Водяне та Новотроїцьке», - повідомив речник.

За словами Мотузяника, найбільше російсько-окупаційні війська активізувалися в районі села Піски, яке обстріляли тричі, у тому числі, із застосуванням протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Також потужним був ворожий обстріл Водяного, де о сьомій ранку окупанти випустили 49 снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру.

У решті випадків окупаційні війська вели вогонь з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, включно з кулеметами крупного калібру. Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та іншої піхотної зброї.

За попередньою інформацією, від початку поточної доби бойових втрат у лавах український військ немає, повідомили в Міноборони.