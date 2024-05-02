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Жодної цілої будівлі: моторошні кадри із Часового Яру (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жодної цілої будівлі: моторошні кадри із Часового Яру (відео)
Ряди багатоповерхівок у Часовому Яру почорніли від вибухів
фото: скріншот

Через нищівні дії РФ місто, у якому колись проживало 12 000 людей, стало практично безлюдне

Російські окупанти практично знищили ще одне місто на Донеччині – Часів Яр. Воно постійно перебуває під обстрілами та штурмом загарбників. Видання Associated Press опублікувало кадри зруйнованого міста.

На них видно масштабні руйнування в Часовому Ярі, де немає майже жодної цілої будівлі, а будинки й муніципальні установи обвуглені. Через дії РФ місто, у якому колись проживало 12 000 людей, стало практично безлюдне.

«Стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якої вона зможе атакувати інші міста, що складають опору східної оборони України», – зазначають у виданні.

На відео можна побачити, що ряди багатоповерхівок у Часовому Яру почорніли від вибухів. Золотий купол церкви залишився недоторканим, але сама будівля сильно пошкоджена.

«Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни, оскільки її війська вбили й вигнали тисячі мирних жителів», – вказується у повідомленні.

Протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За повідомленням Генштабу, протягом 1 травня, ворог завдав п'ять ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. 

Теги: Донеччина Часів Яр війна

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