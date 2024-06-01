Нічна атака на Дніпропетровщину: куди поцілили окупанти (фото)

На об'єкті критичної інфраструктури на Дніпропетровщині виникло кілька пожеж

У ніч на 1 червня російські окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними глави регіону, наші оборонці вночі збили над областю дев’ять ракет і десять ударних дронів, однак є і влучання.

«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих», – зазначив Лисак.

Крім того, вчора ввечері окупанти поцілили з артилерії по Нікополю. Ранок у місті також розпочався з обстрілу та атак дронів-камікадзе. Під ударом опинилася й Покровська громада.

Поранені четверо людей. Серед них – семирічна дівчинка. Також постраждали 69-річний чоловік і дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Очільник ОВА показав фото наслідків.

Наслідки ворожиих ударів по Нікополю фото: Сергій Лисак/Telegram

Наслідки ворожиих ударів по Нікополю фото: Сергій Лисак/Telegram

Яких ще збитків завдав ворог, зараз уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.