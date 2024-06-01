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Нічна атака на Дніпропетровщину: куди поцілили окупанти (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічна атака на Дніпропетровщину: куди поцілили окупанти (фото)
Наслідки ворожиих ударів по Нікополю
фото: Сергій Лисак/Telegram

На об'єкті критичної інфраструктури на Дніпропетровщині виникло кілька пожеж

У ніч на 1 червня російські окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними глави регіону, наші оборонці вночі збили над областю дев’ять ракет і десять ударних дронів, однак є і влучання.

«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих», – зазначив Лисак.

Крім того, вчора ввечері окупанти поцілили з артилерії по Нікополю. Ранок у місті також розпочався з обстрілу та атак дронів-камікадзе. Під ударом опинилася й Покровська громада.

Поранені четверо людей. Серед них – семирічна дівчинка. Також постраждали 69-річний чоловік і дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Очільник ОВА показав фото наслідків.

Наслідки ворожиих ударів по Нікополю
Наслідки ворожиих ударів по Нікополю
фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожиих ударів по Нікополю
Наслідки ворожиих ударів по Нікополю
фото: Сергій Лисак/Telegram

Яких ще збитків завдав ворог, зараз уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Читайте також: Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
Теги: обстріл ракетна атака Дніпро Дніпропетровщина інфраструктура

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