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Росіяни припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Захисники відбили майже 10 атак ворога на Авдіївському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні противник здійснив наймасштабнішу за останній час атаку – під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу. Внаслідок цього в низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням, ворог цілеспрямовано бив по енергетичних об’єктах нашої країни.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Гута-Студенецька, Блешня, Лісківщина, Карповичі Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білопілля, Кіндратівка, Запсілля, Миропілля, Попівка, Дмитрівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито п’ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито дві атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Олександро-Шультине Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито майже 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог сім разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Херсон та Бургунка, Тягинка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та чотирьох важливих об'єктах противника.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал Олександр Павлюк заявив, що ЗСУ не можуть перехопити ініціативу на фронті через продовження наступу російської армії.

До слова, Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тис. солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

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Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти Донеччина

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