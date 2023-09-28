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Окупанти пошкодили ТЕС на півдні: Міненерго спростувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти пошкодили ТЕС на півдні: Міненерго спростувало
Усі ТЕС активно готуються до нового опалювального сезону
фото з відкритих джерел

Усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території – у роботі

Міністерство енергетики України не підтверджує інформацію про обстріл у ніч на 28 вересня однієї з ТЕС у жодній частині країни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві зазначили, що усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території, – у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.

При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. «На жаль, минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено ТЕЦ (теплоелектроцентраль) в одному з міст на півдні країни. Зокрема, сталося загоряння складу. Силами рятувальників пожежу вдалося загасити. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні «Укренерго» повідомило, що 27 вересня ввечері через російський обстріл була пошкоджена ТЕС в південному регіоні. При цьому пізніше оператор виправив повідомлення, зазначивши, що було пошкоджено саме ТЕЦ.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

 

Теги: Міненерго обстріл Укренерго ТЕС

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