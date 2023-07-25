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Окупанти вдарили по Авдіївці: є загиблий і поранена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Авдіївці: є загиблий і поранена
Голова Авдіївської МВА показав, який вигляд має місто після російських обстрілів
фото: скриншот відео

Влада вкотре закликала до евакуації з міста

Російські загарбники сьогодні, 25 липня, обстріляли Авдіївку на Донеччині. Унаслідок цього загинув чоловік, одна жінка отримала поранення. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Чи не щодня від ударів росіян в Авдіївці продовжують гинути люди. Наші з вами сусіди, друзі, чиїсь рідні і знайомі. Наші мирні мешканці», – наголосив посадовець.

За його словами, сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження.

Барабаш закликав мешканців виїжджати з Авдіївки або допомогти це зробити тим, хто там залишається, а таких, за його даними, понад 1700 осіб.

Нагадаємо, від учорашнього обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули вже три людини, серед яких двоє дітей.

До слова, триває 517-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Теги: Авдіївка обстріл поранення

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