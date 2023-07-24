Парламент Чехії жорстко відреагував на обстріл Росією Одеси

Чехія продовжить надавати підтримку Україні в її боротьбі проти широкомасштабного вторгнення РФ та «захист від злочинців»

Російська ракетна атака на Одесу, яка сталася минулої ночі, призвела до жахливих наслідків: численні цивільні постраждали і загинули, а також були пошкоджені цінні історичні та культурні об'єкти. Ця атака підтверджує визначення кремлівського режиму як терористичного. Про це заявила голова Палати депутатів Парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова у Twitter.

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В публікації чеський політик нагадала про постанову, яку Палата ухвалила ще 15 листопада минулого року, де російський режим оголошений терористичним.

«Напад росіян на Одесу, внаслідок якого постраждали діти та був зруйнований історично важливий собор, повністю доводить правдивість ухваленого тексту», - наголосила вона.

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Пекарова-Адамова підкреслила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні в її боротьбі проти широкомасштабного вторгнення РФ та «захист від злочинців».

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив російські ракетні удари по Одесі, що сталася минулої ночі, і підкреслив, що внаслідок цих ударів серйозно постраждали культурні та релігійні об'єкти, зокрема Спасо-Преображенський собор, який підпадає під захист ЮНЕСКО.

Також Парламентська Асамблея ОБСЄ засудила ракетний обстріл РФ Одеси, який спричинив жертви серед мирного населення. У своєму зверненні, організація закликала припинити атаки на релігійні та цивільні об'єкти.

Як повідомлялося, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

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Зокрема вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.