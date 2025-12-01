Окупанти вдарили по Чернігівщині: постраждали люди (фото)

У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль

Упродовж минулої доби Чернігівська область зазнала ударів БпЛА. Внаслідок чого двоє людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Корюківський район: у результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано.

Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.

До слова, у ніч на 30 листопада російські окупанти завдали удару по Вишгороду, що на Київщині. Унаслідок ворожої атаки постраждали люди, один чоловік загинув. За повідомленням КОВА, у лікарні Вишгорода перебувають 11 дорослих та двоє дітей.