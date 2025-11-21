Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки

Від ворожої атаки постраждали п’ятеро людей

У ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

Через удари російських дронів загорілися житлові будинки, СТО з автівками та адмінбудівля фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада російські терористи атакували Одесу ударними дронами.

До слова, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей.