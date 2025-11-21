Головна Одеса Новини
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки
Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру Одеси
фото: ДСНС

Від ворожої атаки постраждали п’ятеро людей

У ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.

Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки фото 1
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки фото 2
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки фото 3
Через удари російських дронів загорілися житлові будинки, СТО з автівками та адмінбудівля
Через удари російських дронів загорілися житлові будинки, СТО з автівками та адмінбудівля
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада російські терористи атакували Одесу ударними дронами.

До слова, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей.

Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)
В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
Атака на Одещину: пошкоджено об'єкти та сонячну електростанцію
Атака на Одещину: пошкоджено об'єкти та сонячну електростанцію

