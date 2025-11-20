Світові автомобільні гіганти масово тікають із Китаю в іншу країну

Індія вже є третім за величиною автомобільним ринком у світі.

Індія кидає виклик Китаю завдяки дешевій робочій силі та урядовим стимулам

Світові автомобільні гіганти, включаючи Tesla, Toyota, Suzuki, Ford, Nissan, Renault, Volkswagen та MG Motor, активно переносять або розширюють свої виробничі потужності в Індії. Цей масовий зсув пояснюється значною економічною вигодою, політичною стабільністю та привабливими урядовими стимулами. Про це пише «Главком» із посиланням на jalopnik.com.

Протягом багатьох років Китай домінував як головний світовий виробничий хаб. Однак тепер компанії зі США, Європи та Японії бачать в Індії більш вигідну альтернативу. Вартість робочої сили, землі та логістики в Індії значно нижча, ніж у Китаї. Місцеві постачальники готові знижувати ціни на комплектуючі в обмін на довгострокові контракти з автовиробниками.

Жорстка цінова війна з боку китайських виробників електромобілів на європейському ринку також змушує західні компанії шукати нові бази для експортного виробництва.

Додатковим стимулом є політична стабільність та ініціатива прем'єр-міністра Нарендри Моді Production-Linked Incentive (PLI). Ця програма пропонує фінансові стимули компаніям, які розміщують виробництво в Індії та орієнтуються на експорт.

Навіть Ford, який у 2021 році майже повністю згорнув свою діяльність в Індії, кардинально змінив стратегію. Компанія планує інвестувати близько $370 млн у модернізацію свого заводу в Ченнаї для виробництва високотехнологічних двигунів, орієнтованих на експорт, починаючи з 2029 року.

Tesla, Toyota, Suzuki та Honda також вкладають значні кошти у створення та розширення заводів.

Індія вже є третім за величиною автомобільним ринком у світі. У період з 2023 по 2024 рік у країні було вироблено 5 млн автомобілів, з яких 800 тис. пішли на експорт.

Аналітики зазначають, що якщо поточна динаміка збережеться, Індія може стати тим, чим був Китай у 2000-х роках: найбільш економічно ефективною та глобально інтегрованою автомобільною фабрикою світу. Головним викликом для Індії залишається необхідність швидкого розвитку інфраструктури, логістики та ланцюгів постачання, щоб відповідати амбітним планам міжнародних автомобільних гігантів.

