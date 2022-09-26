Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється

Російські загарбники знову атакували Миколаїв та громади області – пошкоджено понад півтора десятки будинків, школу, промислове та сільськогосподарське підприємства. Про це повідомляє пресслужба обласної адміністрації Миколаївщини.

«Зранку 26 вересня, близько 05:00, Миколаїв знову обстріляли. За попередньою інформацією, завдано удару по промисловій зоні на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 26 вересня з 04:50 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Близько 01:00 обстрілів зазнало с. Христофорівка Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено понад 15 будинків та школа.

Також вчора, 25 вересня, о 22:47 ворожі обстріли були в смт Березнегувате Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

25 вересня з 15:00 до 17:00 зафіксовано обстріли в с. Широке Широківської громади, внаслідок чого пошкоджень зазнали один двоповерховий житловий будинок та сільгосппідприємство. Також зранку 26 вересня, о 05:30, обстріли були поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.