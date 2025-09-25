Головна Світ Політика
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Президент США Дональд Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп стає ще більш нетерплячішим щодо Росії, окупанти атакували Вінниччину, у РФ пролунали вибухи, Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.

Трамп втрачає терпіння щодо Росії

Президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами Венса, позиція Трампа щодо повномасштабного вторгнення не змінилася. Однак він дав росіянам чітко зрозуміти, які наслідки чекають на їхню країну, якщо вони відмовляться від мирних переговорів. Венс підкреслив, що Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії.

Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. 

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.

За підсумками перемовин, лідери домовилися будувати майбутні відносини на принципах взаємної поваги та довіри.

Росія атакувала Вінниччину

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінниччину. Про це повідомляє перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За інформацією Заболотної, цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Відомо, що всі відповідні служби працюють на місці події. Попередньо, внаслідок російської атаки постраждалих немає.

Безпілотники атакували Краснодарський край

У ніч на 25 вересня у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії пролунало щонайменше шість вибухів.

Місцеві жителі повідомляли, що чули вибухи, починаючи з 02:30 ночі. На околиці одного з міст були помітні яскраві спалахи в небі, і очевидці припускали, що працює протиповітряна оборона.

У мережі пишуть, що у Білоріченську був в атакований ТОВ «ЄвроХім-Білореченські міндобрива».

Над Данією літали дрони

Аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі. 

Перше повідомлення про дрони надійшло до поліції близько опівночі. Правоохоронці зазначили, що проводять розслідування на місці інциденту, а повітряний простір над аеропортом закрито.

Представник аеропорту в коментарі Reuters підтвердив факт закриття, але відмовився повідомляти кількість помічених безпілотників. Через інцидент було змінено розклад чотирьох рейсів, серед яких літаки компаній SAS, Norwegian та KLM.

Трампу повідомили про новий контрнаступ ЗСУ

Президент США Дональд Трамп був поінформований про запланований контрнаступ Збройних сил України, який вимагатиме підтримки з боку Сполучених Штатів. 

Різка зміна риторики Трампа щодо війни, що сталася 23 вересня, коли він високо оцінив українську армію і зневажливо висловився про російські військові зусилля, відбулася на тлі військових невдач Росії. За даними видання, російська економіка сповільнюється, а війська РФ несуть значні втрати. Зазначається, що президенту Володимиру Зеленському та його союзникам вдалося здобути прихильність Трампа, узгодивши свої зусилля.

Американські посадовці, які підтримують рішучішу позицію щодо допомоги Україні, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті, зокрема, мінімальний прогрес Росії. 

