Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Енергетиків у машині в момент удару не було
фото: Сумиобленерго

Від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ «Сумиобленерго» постраждала від обстрілів

У середу, 8 жовтня, російська терористична армія вдарила по машині енергетиків у місті Білопілля Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сумиобленерго».

Зазначається, що енергетиків у машині не було – ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж.

Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото) фото 1

«Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б’є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює. Від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ «Сумиобленерго» постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню», – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото) фото 2

До слова, Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози.

Теги: Сумщина війна енергетика

Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
Зеленський погодив нові операції СБУ
Зеленський погодив нові операції СБУ
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога
Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було
Три роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст: як це було
Журналіст, який втратив ногу через удар російського дрона, розповів про свій стан
Журналіст, який втратив ногу через удар російського дрона, розповів про свій стан

