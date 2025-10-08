Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)

Енергетиків у машині в момент удару не було

Від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ «Сумиобленерго» постраждала від обстрілів

У середу, 8 жовтня, російська терористична армія вдарила по машині енергетиків у місті Білопілля Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сумиобленерго».

Зазначається, що енергетиків у машині не було – ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж.

«Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б’є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює. Від початку повномасштабного вторгнення 31 службова машина АТ «Сумиобленерго» постраждала від обстрілів. Дев’ять із них не підлягають відновленню», – йдеться у повідомленні.

До слова, Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози.