Дворазовий чемпіон світу з самбо привіз на Донеччину окупантам ікону і дрон

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Дворазовий чемпіон світу з самбо привіз на Донеччину окупантам ікону і дрон
Шишкін (другий праворуч) у ході поїздки провів два майстер-класи з самбо

Шишкін передав російським військовим Mavic 3 Classic

Дворазовий чемпіон світу з самбо росіянин Дмитро Шишкін незаконно відвідав окуповану Росією частину Донецької області та передав російським військовим дрон та ікону. Про це повідомляє «Главком».

«Ми передали Mavic 3 Classic, акумулятор, пропелери, павербанки, шурупокрут, молотки, цвяхи, теплоізоляцію, протеїнові батончики, продукти харчування, в'язані шкарпетки, приладдя для гоління, ікону, обереги, листи та малюнки від дітей для наших військових з 1 МСБ (ТерО) 123 ОГвБр», – зазначають російські пропагандисти.

Шишкін також у ході поїздки провів два майстер-класи з самбо.

Дмитро Шишкін – російський самбіст, багаторазовий чемпіон Росії, дворазовий чемпіон і призер чемпіонатів світу, Заслужений майстер спорту Росії.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

