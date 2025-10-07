Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго
Через атаки Росії вже запроваджено графік погодинних відключень на Чернігівщині
фото: depositphotos

Гринчук: Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення зарано

Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози. Про це заявила очільниця енергетичного відомства Світлана Гринчук, передає «Главком» з посиланням на «Уніан».

За словами Гринчук, ситуація в енергосистемі залежатиме від масштабів і частоти російських атак, а також від темпів відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання. «Звичайно, ми готуємося до різних варіантів і до найгірших, в тому числі. Але сподіваємося, що, спільними зусиллями, нам вдасться зберегти роботу енергосистеми та обійтися без довготривалих  відключень», – сказала вона.

Міністерка нагадала, що через атаки Росії вже запроваджено графік погодинних відключень на Чернігівщині. Вона зазначила, що росіяни повторно атакують енергетику регіону, невдовзі після відновлення електропостачання.

«Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення зарано… Але, на жаль, ми маємо досвід попередніх років, коли ситуація змінюється кожного дня і можна чекати чого завгодно», – підсумувала Гринчук.

Нагадаємо,  6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку. «Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання», – наголосив він.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки повномасштабної війни. «За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго». І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Теги: Міненерго відключення Світлана Гринчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Вчора, 16:35
Уночі 6 жовтня російські загарбники атакували Харків ударними дронами
Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за весь час великої війни – Терехов
Вчора, 15:48
Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
На об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
Міненерго: на об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
1 жовтня, 23:09
Найбільші борги за світло спостерігаються на прифронтових територіях України
Міненерго назвало території, де найгірша ситуація з оплатою за електрику
1 жовтня, 07:53
Грантові кошти допоможуть українській енергетиці протистояти викликам опалювального сезону
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро
30 вересня, 17:00
Україна готується до опалювального сезону: у сховища закачають понад 13 млрд куб. м газу
Скільки газу треба Україні, аби пережити зиму? Дані Міненерго
30 вересня, 11:49
Іспанія важко оговтувалась після блекауту навесні цього року
Іспанія та Португалія ризикують повторити масштабний блекаут
26 вересня, 11:00
За словами Гринчук, через постійні російські обстріли на ЗАЕС функціонує лише одна з десяти ліній електропередач
Міненерго повідомило, скільки разів російські удари знеструмлювали АЕС
15 вересня, 17:55

Суспільство

В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго
В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго
Перший громадянин Індії потрапив у полоні ЗСУ
Перший громадянин Індії потрапив у полоні ЗСУ
Танцювальна студія замість коворкінгу для переселенців. Син заммера Тернополя втрапив у скандал
Танцювальна студія замість коворкінгу для переселенців. Син заммера Тернополя втрапив у скандал
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
«Там – море, клуби і туси». Кім порівняв Миколаївщину з Одещиною
«Там – море, клуби і туси». Кім порівняв Миколаївщину з Одещиною
Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика
Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua