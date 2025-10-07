В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго

Гринчук: Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення зарано

Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози. Про це заявила очільниця енергетичного відомства Світлана Гринчук, передає «Главком» з посиланням на «Уніан».

За словами Гринчук, ситуація в енергосистемі залежатиме від масштабів і частоти російських атак, а також від темпів відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання. «Звичайно, ми готуємося до різних варіантів і до найгірших, в тому числі. Але сподіваємося, що, спільними зусиллями, нам вдасться зберегти роботу енергосистеми та обійтися без довготривалих відключень», – сказала вона.

Міністерка нагадала, що через атаки Росії вже запроваджено графік погодинних відключень на Чернігівщині. Вона зазначила, що росіяни повторно атакують енергетику регіону, невдовзі після відновлення електропостачання.

«Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення зарано… Але, на жаль, ми маємо досвід попередніх років, коли ситуація змінюється кожного дня і можна чекати чого завгодно», – підсумувала Гринчук.

Нагадаємо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку. «Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання», – наголосив він.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки повномасштабної війни. «За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго». І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», – йдеться у повідомленні.