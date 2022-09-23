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Ворог атакував Нікополь і Марганець: є загиблі та багато поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакував Нікополь і Марганець: є загиблі та багато поранених (фото)
У Нікополі понівечені 10 будинків, а у Марганці – дев'ять
Валентин Резніченко/Telegram

Через рашистський обстріл без світла залишилися 2 200 родин

Росіяни сьогодні зранку вкотре накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«На ранок ударили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у Марганці загинули двоє людей – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди пошкодили вісім будинків, один – зруйнували. Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

«У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються», – додав голова ОВА.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста. Є постраждалі.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина рашисти

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