«Укрзалізниця» 5 лютого змінила графіки курсування деяких поїздів

5 лютого тимчасово не курсуватиме поїзд №6542 Конотоп – Неплюєве

На Сумщині тимчасово змінюється схема пасажирських перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«З безпекових міркувань на Сумщині застосовуємо комбіновану логістику. В напрямку Шостки організовано пересадку пасажирів: поїзд і автобус. Просимо уважно слідувати оголошенням залізничників на місцях», – йдеться у повідомленні.

Поїзд №896/895 прямуватиме сполученням Кролевець – Фастів (замість Шостка – Фастів).

5 лютого тимчасово не курсуватиме:

Поїзд №6542 Конотоп – Неплюєве. Альтернатива поїзд №6546 Конотоп – Неплюєве.

Цієї доби також зміненим маршрутом курсуватиме приміський поїзд №6303 Харків – Пасажирський – Огульці. Зокрема через Нова Баварія – Шпаківка – Люботин.

Через відсутність напруги в контактній мережі потяги курсують із затримками на Полтавщині та Харківщині:

Поїзд №6572 Полтава-Південна – Берестин відправився з початкової на пів години пізніше графіка.

Поїзд №6571 Берестин – Полтава-Південна прямує від станції Степове із затримкою 1 година 15 хвилин.

Нагадаємо, через зростання російських атак «Укрзалізниця» запровадила тимчасові обмеження сполучень. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» надала офіційне роз’яснення щодо користування нижніми та верхніми полицями у вагонах, поставивши крапку в тривалій суперечці між пасажирами щодо сидіння на нижніх місцях і зберігання речей під ними. В «Укрзалізниці» наголосили, що пасажир має право кори.

Зауважимо, «Укрзалізниця» разом із польською PKP PLK організували пункт обігріву на вокзалі Перемишля. Польські залізничники надали намет для обігріву, а українські – забезпечили його теплим чаєм і персоналом, який зорієнтує та допоможе пасажирам. Загалом пункт обігріву вже відвідали 150 осіб.