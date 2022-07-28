Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину, є руйнування

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:48 glavcom.ua
Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину, є руйнування
Снаряди поцілили по Зеленодольську та Малій Костромці
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Криворізькому районі в результаті обстрілу пошкоджено водогін та газопровід

У ніч на 28 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Росіяни накрили вогнем дві громади району: Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з «Ураганів» та ствольної артилерії.

«У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали», – розповів Резніченко.

В Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих.

Як повідомлялося, з 5 ранку 28 липня з території Білорусі по Україрні було запущено понад 20 ракет.

Під обстріл потрапив Вишгородський район на Київщині.

Є прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області

О 3.45 на всій території України лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

 

Теги: росія війна Дніпропетровщина обстріл окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано дев'ять прильотів ракет по території Гончарівської громади Чернігівщини
Окупанти запустили по Україні з Білорусі понад 20 ракет
Сьогодні, 07:35
Росія не припиняє ракетні обстріли України
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
Сьогодні, 07:18
З Білорусі випустили ракети по Україні
Масштабна ракетна атака з Білорусі: окупанти обстріляли Чернігівщину
Сьогодні, 06:42

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту