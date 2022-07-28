Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину, є руйнування

Снаряди поцілили по Зеленодольську та Малій Костромці

У Криворізькому районі в результаті обстрілу пошкоджено водогін та газопровід

У ніч на 28 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Росіяни накрили вогнем дві громади району: Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з «Ураганів» та ствольної артилерії.

«У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали», – розповів Резніченко.

В Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих.

Як повідомлялося, з 5 ранку 28 липня з території Білорусі по Україрні було запущено понад 20 ракет.

Під обстріл потрапив Вишгородський район на Київщині.

Є прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області

О 3.45 на всій території України лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога.