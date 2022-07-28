Росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину, є руйнування
У Криворізькому районі в результаті обстрілу пошкоджено водогін та газопровід
У ніч на 28 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Росіяни накрили вогнем дві громади району: Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з «Ураганів» та ствольної артилерії.
«У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали», – розповів Резніченко.
В Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих.
Як повідомлялося, з 5 ранку 28 липня з території Білорусі по Україрні було запущено понад 20 ракет.
Під обстріл потрапив Вишгородський район на Київщині.
Є прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області
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