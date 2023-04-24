Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені

Під ворожими ударами опинилися Херсонський та Бериславський райони

Російські загарбники минулої доби атакували два райони Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону.

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«Протягом доби російська армія атакувала Херсонський та Бериславський райони. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, їм надається медична допомога», – заявив посадовець.

Нагадаємо, що російська армія посилила обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських Збройних сил.

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До слова, аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Пізніше керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк відреагувала на сенсаційну інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона.

Як повідомлялося, 22 квітня ворог обстріляв Херсонщину 54 рази. Унаслідок цього загинула одна людина, а двоє зазнали поранень.

До відома, завершилася 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.