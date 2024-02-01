Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України

Сторони обговорили продовження підтримки України обома країнами

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч в Пентагоні з британським колегою Грантом Шаппсом для обговорення спільних викликів, які стоять перед країнами та альянсом НАТО, у тому числі, подальшу спільну допомогу Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, передає «Укрінформ».

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Сторони обговорили посилення атак з боку бойовиків, пов’язаних з Іраном на сили США на Близькому Сході, незаконні напади хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі; постачання гуманітарної допомоги до Гази, продовження підтримки України обома країнами.

Крім того, під час зустрічі йшлося про підготовку до саміту НАТО в Вашингтоні, який має відбутися в липні цього року, а також взаємодію у форматі AUKUS.

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«Зустріч завершилася підтвердженням тісного й тривалого партнерства між США й Великою Британією, а також відданості міжнародному порядку, заснованому на правилах», – підкреслили в американському відомстві.

Як повідомлялося, американські бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у межах допомоги від США.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.