Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України
Міністр оборони США Ллойд Остін і Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сторони обговорили продовження підтримки України обома країнами

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч в Пентагоні з британським колегою Грантом Шаппсом для обговорення спільних викликів, які стоять перед країнами та альянсом НАТО, у тому числі, подальшу спільну допомогу Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, передає «Укрінформ».

Сторони обговорили посилення атак з боку бойовиків, пов’язаних з Іраном на сили США на Близькому Сході, незаконні напади хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі; постачання гуманітарної допомоги до Гази, продовження підтримки України обома країнами.

Крім того, під час зустрічі йшлося про підготовку до саміту НАТО в Вашингтоні, який має відбутися в липні цього року, а також взаємодію у форматі AUKUS.

«Зустріч завершилася підтвердженням тісного й тривалого партнерства між США й Великою Британією, а також відданості міжнародному порядку, заснованому на правилах», – підкреслили в американському відомстві.

Як повідомлялося, американські бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у межах допомоги від США. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.

Теги: Пентагон Україна фронт Сенат США фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банківська інформація щодо українців може розкриватися тільки в окремих випадках
Чи можливо фінансово обмежити ухилянтів? Нацбанк дав відповідь
8 сiчня, 08:21
На думку авторки скарги, номер принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території
Скандальний жарт про Скадовськ: журналістка подала скаргу на канал «1+1»
3 сiчня, 13:08
З лютого минулого року Латвія вже передала 271 конфіскований автомобіль
Латвія передасть Україні партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
25 сiчня, 09:25
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Угода щодо кордону: адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників США
30 сiчня, 03:40
Рустем Умєров взяв участь у зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії
Умєров у Давосі назвав стратегічну мету України
15 сiчня, 06:33
У швейцарському Давосі обговорюватиметься, зокрема, формула миру для України
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
13 сiчня, 10:10
Блогерка отримала «славу» через публічну підтримку війни, російської армії та цькування громадян України
«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці
23 сiчня, 15:38
За підрахунками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб
Буданов розповів про великі втрати росіян в Авдіївці
21 сiчня, 07:49
Зеленський: «Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність»
Домовленості в Давосі та відзначення військових – головне зі звернення президента
25 сiчня, 20:30

Політика

Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України
Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС
Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС
Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву
Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
В'язні зі «Шторм Z» пожалілися Путіну, що їх обманули (відео)
В'язні зі «Шторм Z» пожалілися Путіну, що їх обманули (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому
46K
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
41K
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
33K
Депутатка, яка зникла з парламенту у 2022 році, вийшла в ефір з електронною сигаретою (фото)
31K
Яка зарплата у Байдена, Дуди та Зеленського: скільки отримують світові лідери (інфографіка)
26K
Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ

Новини

1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
30 сiчня, 07:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua